© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Di seguito le aperture spagnole di oggi giovedì 10 ottobre 2019:

As

"Eriksen a gennaio"

Il Real Madrid fa vedere a Zidane la necessità di acquistare un centrocampista nel mercato invernale. 27 anni, il centrocampista nazionale danese è in scadenza di contratto col Tottenham nel 2020.

Marca

"Eriksen nella finestra di gennaio"

Il Real Madrid farà un'offerta al danese del Tottenham. Il giocatore non ha rinnovato e termina il suo contratto a giugno 2020.

Mundo Deportivo

"Sempre Messi"

Il crack mette in chiaro che il suo futuro è il Barça: "La mia idea è terminare qui per il club, la famiglia e la città. Tira le orecchie a Gerard Piqué: "Io non avrei detto questo, è ingigantire le cose".

Sport

"La mia idea è chiudere qui"

Evidenziate anche qui le parole di Leo Messi a RAC1.