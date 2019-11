Le aperture in Spagna - Messi verso il Pallone d'Oro

Queste le aperture della stampa spagnola di oggi, martedì 26 novembre 2019:

MARCA

"Mbappe misura il nuovo Madrid"

Apertura dedicata al big match del Bernabeu fra Real e PSG. "L'attaccante desiderato da tutto il madridismo - si legge - minaccia il gran momento dei Blancos. Bale e Neymar, le stelle con voglia di rivincita. Keylor Navas torna al Bernabeu".

"Cristiano la vecchia minaccia"

Taglio basso dedicato invece al match fra Juventus e Atletico Madrid. "I Colchoneros - si legge - si giocano il passaggio del turno in casa del suo maggior incubo".

AS

"Il desiderato"

Anche qui l'attenzione è diretta al match fra Real Madrid e PSG con particolare riferimento a Kylian Mbappe, oggetto desiderio dei Blancos in chiave mercato. Il francese è "la grande attrazione di una partita che serve al Real per qualificarsi agli ottavi".

MUNDO DEPORTIVO

"Pallone d'Oro"

Apertura dedicata a Leo Messi che secondo il quotidiano catalano vincerà l'edizione 2019 del Pallone d'Oro. "Messi è il favorito e Mbappe lo incorona: 'Se lo merita'. Una squadra della rivista France Football è stata a Barcellona per il reportage fotografico con l'argentino".

"Madrid in Champions"

Doppio taglio alto dedicato alla Champions League con i due impegni di Real e Atletico. I Blancos contro il "Morbo Neymar", mentre i Colchoneros che invece dovranno vedersela per la qualificazione agli ottavi con il trabocchetto chiamato Cristiano Ronaldo

SPORT

"La grande decisione"

Si fa il punto sulla formazione con la quale il Barcellona affronterà il Borussia Dortmund domani sera nel quinto turno della fase a gironi di Champions League. "Ernesto Valverde - si legge - deve scegliere fra Griezmann e Dembele per completare il fronte offensivo. L'ex Atletico ha segnato quattro gol e triplica il minutaggio di Dembele che ha solo un gol in Champions".