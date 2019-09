Le aperture in Spagna - Mou affronta Zidane. Il Barҫa ritrova il tridente

© foto di Mattia Verdorale

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi sabato 21 settembre 2019:

Marca

Reguilón: "E' una partita speciale però penso solo a vincere. La mia squadra è il Siviglia, il mio stemma è quello del Siviglia".

Apertura con un'intervista esclusiva a Sergio Reguilón, esterno ceduto dal Real Madrid al Siviglia che questo weekend sfiderà i suoi ex compagni.As

AS

"Mou affronta Zidane".

Torna a far parlare di sé Josè Mourinho commentando delle indiscrezioni che lo dicevano vicino al ritorno sulla panchina del Real Madrid: "Non mi piacerebbe tornare a Madrid perché ha già un allenatore e non è uno qualsiasi. E' molto vicino al boss e in questo momento è davanti al Barcellona in campionato".

Mundo Deportivo

"Il nuovo tridente MSG"

Il riferimento del quotidiano spagnolo va al tridente blaugrana formato da Messi, Suarez e Griezmann. Finalmente Valverde dispone di tutti e tre per risalire posizioni nella Liga. Loro tre sono la ricetta per far terminare la striscia senza vittorie fuori casa.

Sport

"La divisa del Barcellona sarà così"

Apertura del quotidiano su come sarà la prossima divisa del Barcellona 2020-21. Il club ha approvato il nuovo disegno, ispirato alla muta del 1920 quando iniziò l'era con Alcantara, Samitier e Zamora.