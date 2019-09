Di seguito le aperture dei quotidiani spagnoli di oggi mercoledì 4 settembre:

Sport

“De Jong, il preferito” - Il quotidiano iberico fa il punto sulla situazione sul nuovo centrocampista del Barcellona. In taglio basso le dichiarazioni dell’attuale ct della Spagna nei confronti di Luis Enrique.

Mundo Deportivo

“170kilos a giugno” - La Fifa potrebbe intervenire per fissare il prezzo di Neymar ad un anno dalla scadenza del suo contratto con il club parigino.

Marca

“Neymar può portare delle conseguenze nel Barcellona” - La gestione del caso del brasiliano non è piaciuta allo spogliatoio blaugrana, anche per via dei giocatori coinvolti.

AS

“Vinicius chiede spazio” - Il giocatore del Real Madrid vuole assolutamente ritagliarsi più spazio all’interno della rosa delle Merengues.