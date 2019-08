Le aperture in Spagna - Neymar-Barçellona all'ultima mano

L'apertura di Marca in prima pagina è dedicata al basket e all'imminente Mondiale, ma di spalla c'è spazio anche per il calcio. A cominciare dal Real Madrid, che arriva alla fine del mercato con un buon gruzzoletto ancora a disposizione: "Tre giorni e 155 milioni". Poi si parla del Barcellona, che nella sfida sul campo dell'Osasuna "Si aggrappa a Griezmann".

As - "L'ultima mano", titola invece As. Il riferimento è al mercato, che s'avvia alla conclusione ma può riservare ancora gli ultimi botti. Uno, in particolare: Neymar al Barcellona. La partita a poker va avanti, sul piatto anche il futuro di Rakitic (convocato per l'Osasuna da Valverde), Todibo e Dembelé.

Mundo Deportvo - Stesso tema, e non potrebbe essere altrimenti, sui quotidiani catalani. Mundo Deportivo parla di un "Neymar scartato (quasi)": il Barça infatti avrebbe comunicato al PSG di non voler accettare la controfferta. La dirigenza - si legge - dà per impossibile il ritorno del brasiliano in blaugrana.

Sport - "Al limite", titola invece Sport sull'argomento del momento. Il Barcellona ha parlato col club transalpina, spiegandogli che comunque la voglia di negoziare ancora c'è. L'ex Santos, di par suo, è ottimista e crede che alla fine l'affare per il ritorno in Catalogna si farà.