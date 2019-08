Le aperture in Spagna - Neymar tra Real Madrid, Barça, PSG e... Juve

Marca in prima pagina dedica l'apertura a Neymar e alla sua voglia di Real Madrid. "Comincia a vestirsi di bianco", è il titolo del quotidiano madrileno. Il brasiliano vuole lasciare il Psg e - si legge - sa che la pista più percorribile è quello che lo conduce al Bernabeu.

As - Stesso tema in primo piano su As, che però si sofferma sul punto di vista da Parigi e non da Madrid. "Il PSG sceglie il Madrid", titola il giornale, sottolineando come il club transalpino sarebbe disposto a cedere l'asso verdeoro ai Blancos invece che al Barcellona.

Mundo Deportivo - E cosa dicono dalla Catalogna? "Le opzioni di Neymar", titola Mundo Deportivo che passa in rassegna le diverse possibili destinazioni dell'ex blaugrana: il ritorno a Barcellona, l'ipotesi Real Madrid, la possibilità di restare a Parigi nel caso in cui dovesse soddisfare le richieste di Al-Khelaifi e Leonardo, ma anche la Juventus, tenuta come ultimissima spiaggia, con la probabilità minore, ma tenuta in vita dal Decreto Crescita, che renderebbe più facile l'operazione.

Sport - Il tema è sempre lo stesso: Neymar. E da Barcellona sono spaventati, tant'è che il quotidiano Sport racconta di una "Superofferta di Florentino a Neymar" in persona. Il presidente del Real Madrid avrebbe presentato al brasiliano un contratto di cinque anni a 40 milioni netti a stagione, ma il fantasista prima di pensare di firmarlo vorrebbe attendere il Barcellona.