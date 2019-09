Le aperture in Spagna - Ora di derby a Madrid. A Barcellona di mercato

Di seguito le aperture spagnole di oggi venerdì 27 settembre 2019:

As

"È ora di battere il Real Madrid al Wanda"

Evidenziate le parole del capitano dell'Atlético Koke: "Danno loro per morti e questa è una grande bugia". Intanto il club presenta il ricorso dopo l'espulsione a Morata nell'ultimo incontro,

Marca

"Odegaard esce fuori"

Il norvegese si mette in mostra con un'altra grande prestazione permettendo alla Real Sociedad di battere 3-0 l'Alavés. Il giocatore è di proprietà del Real Madrid. Taglio alto dedicato a Godin, intervistato in esclusiva: "L'addio con Simeone è stato emotivo. Non mi sento il capo di questa Inter, sono nuovo. Ho fiducia nell'Atlético per il derby".

Sport

"Suarez punto"

L'uruguayano vuole porre fine al suo momento difficile e trasformare i fischi in uno stimolo per tornare al massimo livello. Ha l'appoggio di Valverde e dei compagni di squadra che lo considerano uomo chiave per vincere tutti i titoli.

Mundo Deportivo

"Fabian 2000"

Apertura dedicata a Fabian Ruiz, obiettivo del Barcellona. I catalani seguono da vicino lo spagnolo del Napoli per rinforzare il futuro centrocampo. Ha qualità, giovinezza e presenza e nel club lo vedono nel ruolo di interno.