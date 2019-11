Le aperture in Spagna - Qui si vince la Liga

Si torna a giocare e sulle prime pagine dei principali quotidiani sportivi spagnoli si parla del campionato con focus anche su Suarez e Courtois. Queste le aperture odierne dei media sportivi spagnoli, concentrate come al solito su Barcellona e Real Madrid:

As: "Qui si vince la Liga". Il Real Madrid di scena in casa dell'Eibar dove lo scorso anno fu travolto per 3-0 e fu l'inizio della fine per Solari. Enrich e Orellana i pericolo principali per Zidane che recupera Vinicius e Brahim e non convoca James Rodriguez e Bale, chiamati dalle rispettive nazionali. In serata "Tensione al Camp Nou. Il Barcellona al test Celta"

Mundo Deportivo: "Vincere". Imperativo categorico assoluto per il Barcellona di Leo Messi, impegnato questa sera contro il Celta, al Camp Nou. Suarez torna tra i convocati. Si parla anche del Clasico con il Real che potrebbe disputarsi tra le 13 e le 17 del 18 dicembre.

Sport: "Esame con Suarez". L'uruguaiano accelera ed è stato convocato per la partita contro il Celta. È l'unico attaccante puro che viene utilizzato da Valverde e il suo ritorno potrebbe essere fondamentale per risolvere il problema gol del Barça. Valverde ammette: "La gara contro il Celta è importantissima"

Marca: "Il muro". Focus su Thibaut Courtois, che si sta pian piano riprendendo la scena a Madrid. Il portiere non subisce gol da 4 giornate ed è a 75 minuti dal record di imbattibilità di Keylor Navas.