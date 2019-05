Le aperture in Spagna - Ramos resta al Real. Griezmann-Barça: sì

Queste le aperture dei principali quotidiani spagnoli di oggi venerdì 31 maggio 2019:

AS

"Voglio ritirarmi qui"

Sergio Ramos ha convocato una conferenza stampa per spegnere i rumors sul suo futuro. Ha firmato la pace con Florentino Perez non più tardi di mercoledì scorso e poi ha aggiunto: "Giocherei gratis per il Real".

Marca

"Giocherei gratis nel Real"

Ramos tira fuori gli attributi e si presenta davanti alla stampa spagnola per allontanare le voci sul suo possibile addio. Il giocatore ha confermato che non sta pianificando l'addio e che vorrebbe "chiudere la carriera al Bernabeu".

Mundo Deportivo

"Griezmann sì"

"Il Barcellona è pronto a muoversi per il francese dopo il 1° di luglio, quando la sua clausola da 120 milioni verrà attivata. I dirigenti blaugrana sono convinti che porterà ambizione, gol e sacrificio in campo, anche in fase difensiva.

Sport

"Neymar vuole firmare la pace"

"Il brasiliano è pronto a riaprire un dialogo con i catalani per facilitare una possibile trattativa futura.