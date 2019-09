Le aperture in Spagna - Real a ritmo di Samba. Fati stella del Barça

© foto di Pietro Lazzerini

Queste le principali aperture sportive spagnole di oggi, giovedì 26 settembre 2019:

AS

"Leader con samba"

I gol di Vinicius e Rodrygo permettono a Zidane di prendersi il primo posto nella classifica della Liga battendo l'Osasuna. Un primato che fa sorridere i Blancos dopo un lungo periodo di difficoltà.

Marca

"Leader a ritmo di samba"

La squadra B di Zidane, che schiera una formazione piena di riserve contro l'Osasuna, vince 2-0 grazie ai gol di Vinicius e Rodrygo raggiungendo il primo posto in classifica in solitaria.

Mundo Deportivo

"Momento Ansu"

Senza Messi, infortunato, il giovane talento blaugrana sarà il nuovo protagonista della squadra di Valverde. Preselezionato per il Mondiale U17 sarà però costretto a saltare il Clasico.

Sport

"Ansu felice"

La giovane perla del Barcellona è già in possesso della Nazionalità spagnola ed è nella prelista di convocati per il Mondiale U17. Ha già disputato sei partite in blaugrana questa stagione e si è confermato come un pezzo importante per la rosa di Valverde.