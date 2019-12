Le aperture in Spagna - Real alla brasiliana. Messi pensa già al Clasico

Di seguito le prime pagine della stampa spagnola, di oggi giovedì 12 dicembre 2019:

MARCA

"Incantevoli"

Apertura principale dedicata al successo del Real Madrid in casa del Brugge arrivata ieri sera e in particolare alla doppia prestazione di Vinicius e Rodrygo. Entrambi i brasiliani sono andati anche a segno, assieme a Luka Modrid.

"Atletico non sbaglia"

Tagli alto dedicato all'altra squadra di Madrid, l'Atletico, che batte 2-0 la Lokomotiv e centra la qualificazione agli ottavi di Champions League.

AS

"Spagna, all-in"

"Apertura del quotidiano dedicata al successo del Real Madrid ieri in casa del Brugge con le reti di Vinicius, Rodrygo e Modric, ma anche sulla qualificazione di tutte e quattro le squadre spagnole agli ottavi di Champions League.

MUNDO DEPORTIVO

"Boom Ansu"

Spazio al baby talento del Barcellona nell'apertura principale. "Il gol di San Siro e il suo record di precocità ha convertito il talento blaugrana in un fenomeno universale".

SPORT

"Messi, voglia di Clasico"

Campeggiano in prima pagina le parole di Leo Messi in vista del Clasico della prossima settimana. "Mi aspetto un Real forte: sarà una partita speciale e non importa come ci arriveremo. Il campionato quest'anno è più competitivo perché gli avversari sono più complicati da affrontare".