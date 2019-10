Le aperture in Spagna - Real, Bale verso l'addio. Atletico, parla Morata

Queste le aperture dei principali quotidiani sportivi spagnoli di oggi, martedì 8 ottobre 2019:

MARCA

Parla Alvaro Morata

In prima pagina campeggia l'intervista esclusiva a Alvaro Morata, attaccante dell'Atletico Madrid. "Con l'Atletico ho due obiettivi" titola il quotidiano madrileno sulle parole dell'ex Juventus. "Simeone è una guida - si legge ancora -, noi siamo un gruppo nuovo che ha voglia di mangiarsi il mondo".

Real, intervista a Vazquez

Nel taglio basso della prima pagina altra intervista, questa volta a Lucas Vazquez del Real Madrid. "Sento sempre l'appoggio del Bernabeu" è il titolo

AS

"Bale dice basta"

Gareth Bale a tutta pagina sulla prima di AS: "Bale dice basta" è il titolo scelto dal quotidiano. "Il gallese, arrabbiato per la sua esclusione in Champions, vuole lasciare Madrid a gennaio. Si sente maltrattato da Zidane e poco rispettato dalla società".

MUNDO DEPORTIVO

"Dodici Killer"

Focus sul rendimento offensivo del Barcellona di Ernesto Valverde in questa prima parte di stagione. "Sono dodici i giocatori che sono andati a segno finora nella Liga - si legge -. Nessuno in Europa ha un attacco tanto diversificato come la formazione blaugrana".

Barça, esonerato Victor Valdes

Taglio alto della prima del Mundo dedicata all'esonero di una delle leggende del club catalano, Victor Valdes, sollevato ieri dall'incarico di allenatore della formazione Under19.

SPORT

Messi da record

Prima pagina del quotidiano catalano dedicata all'argentino. "Il fenomeno del Barcellona - si legge - ha conquistato un traguardo storico nella Liga, praticamente irripetibile, segnando in sedici stagioni consecutive nella massima serie spagnola."