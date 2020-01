Le aperture in Spagna - Real, fatta per Reinier. Barça stop a Vidal

Queste le aperture della stampa spagnola in edicola, lunedì 6 gennaio 2020:

MARCA

"Reinier in regalo"

Si apre con Reinier la prima pagina del quotidiano madrileno. Il fantasista classe 2002 in forza al Flamengo sarà il prossimo colpo del Real Madrid che punta alla ricostruzione della rosa con una serie di giovani talenti. Da Odegaarrd a Lunin, passato per Achraf, Rodrygo, Vinicius, Kobo, Valverde, Militao e Brahim, il Real si rinnova in previsione futura.

AS

"Il muro"

Prima pagina dedicata a Thibaut Courtois, portiere del Real Madrid. Il belga, si legge, "mette a referto la miglior stagione in Spagna della sua carriera con 0,56 gol incassati a partita. Il Real esibisce dati difensivi inediti per le ultime tre decadi. I Blancos sono la terza squadra con meno gol subiti fra i maggiori campionati europei"

SPORT

"Rimane"

Prima pagina di Sport, quotidiano catalano da sempre vicino alle cose del Barcellona, dedicata ad Arturo Vidal, centrocampista cileno nel mirino dell'Inter. Stando a quanto riportato il club blaugrana avrebbe comunicato nelle scorse ore al giocatore la sua intenzione di non lasciarlo partire in direzione Milano vista la sua importanza all'interno della squadra.