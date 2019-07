Le aperture in Spagna - Real Madrid, caso Bale. Betis, delirio Fekir

Di seguito le prime pagine spagnole di oggi martedì 23 luglio 2019:

As

"Bale non si è vestito l'altro giorno perché non ha voluto"

Evidenziate le parole di Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid, sul caso riguardante il gallese in partenza: "Non ho mancato di rispetto a nessun giocatore". Il tecnico non scarta l'idea di schierare il giocatore oggi contro l'Arsenal.

Marca

"Esto se calienta"

Giocano le quattro squadre di Champions: Barcellona (contro il Chelsea), Real Madrid (contro l'Arsenal), Atlético (contro il Chivas) e Valencia (contro il Sion).

Mundo Deportivo

"Barça nascente"

Il nuovo progetto azulgrana parte oggi a Saitama contro il Chelsea di Lampard e Pedro.

Sport

"Torna il Barça"

Il nuovo progetto blaugrana parte col debutto di Griezmann e De Jong e incentiva a vedere i canterani

Estadio Deportivo

"Betis, è Real"

Nebil Fekir arriva a Siviglia, acclamato dai tifosi per diventare la nuova stella di un progetto che ogni giorno è più esaltante".