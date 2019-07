Le aperture in Spagna - Real Madrid, vertice a Montreal per Pogba

Di seguito le aperture dei quotidiani spagnoli di oggi giovedì 18 luglio:

AS

"Gli esuberi della Liga". Apertura interessante da parte del quotidiano iberico che ha compilato una lista con tutti i giocatori in uscita nel campionato spagnolo. Spazio anche al mercato e a tutte le trattative di giornata.

Marca

"Vertice a Montreal". La dirigenza del Real Madrid ha fissato un incontro a in Canada per poter parlare della fattibilità per quanto riguarda l'operazione Pogba e di tutte le operazione in entrata e in uscita dei blancos.

Mundo Deportivo

"Intoccabili" Dembele e Semedo, secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo, non si muoveranno da Barcellona. Spazio anche all'arrivo di De Ligt in bianconero.

Sport

"Formula Neymar". Si parla ancora del giocatore brasiliano e del modo in cui i blaugrana cercheranno di arrivare al calciatore. Nonostante le moltissime polemiche i catalani cercheranno di fare almeno un tentativo per "O'Ney".