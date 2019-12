Le aperture in Spagna - Real, no a Pogba. La MSN del Barça si ritrova

© foto di Mattia Verdorale

Queste le aperture dei quotidiani spagnoli di oggi, sabato 28 dicembre.

Sport

Impacto Tridente

Titola così il giornale spagnolo questa mattina in prima pagina con la foto del ex tridente d'attacco del Barcellona formato da Messi, Suarez e Neymar, tutti e tre in abito da sera. Le tre stelle infatti si sono rincontrati a sorpresa in Uruguay, con il dibattito ancora aperto sul futuro del brasiliano che vorrebbe tornare in Spagna. Al momento sono solo voci che però pongono l'appuntamento al prossimo mercato estivo.

AS

Valverde, sì. Pogba, no

Titola così il quotidiano spagnolo sul centrocampista del Manchester United Paul Pogba e sul suo futuro che potrebbe essere lontano dall'Inghilterra. Infatti il francese piace molto a Zidane, ma il Real ha detto al proprio tecnico che dovrà rinunciare all'ex bianconero perché in rosa ha già El Pajarito Valverde che è il futuro della squadra di Madrid. Un eventuale acquisto di Pogba andrebbe a coprire l'astro nascente spagnolo.

Marca

"Possiamo essere orgogliosi"

Titola così il quotidiano spagnolo con le parole di Enrique Cerezo, presidente dell'Atletico Madrid che ha commentato così la chiusura dell'anno 2019 da parte della propria squadra, brindando ad un 2020 di successi per l'Atletico.