Le aperture in Spagna - Real su Neymar. Coutinho-Spurs si raffredda

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi giovedì 8 agosto 2019:

As

"Hazard contro il pessimismo"

Il belga segna il gol decisivo nella vittoria in amichevole del Real Madrid contro il Salisburgo.

Marca

"Hazard ha lanciato il suo guanto"

Mundo Deportivo

"Coutinho, limite ore 18"

Il Tottenham raffredde l'interesse per il blaugrana e le trattative con il Barça sembrano arrivate a un punto morto.

Sport

"Neymar pericola"

Il Real Madrid tenta il sorpasso: offerti al PSG 120 milioni di euro più il cartellino di Modric.

Estadio Deportivo

"Pericola Lo Celso"

Nel momento in cui molti tifosi del Betis chiedono uno sforzo per vedere quest'anno l'argentino assieme a Fekir, il Tottenham guarda le alternative in queste ultime ore disponibili.