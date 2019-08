Le aperture in Spagna - Real su Van de Beek. Barça vende Coutinho

© foto di Gaetano Mocciaro

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi venerdì 2 agosto 2019:

As

"Piano B Van de Beek"

Il Real Madrid insiste per Pogba senza scartare l'olandese. Il mercato in Inghilterra chiude l'8 agosto. L'Ajax valuta il giocatore 60 milioni di euro.

Marca

"Si riattiva l'opzione Van de Beek"

Il centrocampista dell'Ajax è in prima fila per rinforzare il centrocampo. Le difficoltà ad arrivare a Pogba obbligano il Real Madrid a mettere nel mirino l'olandese.

Mundo Deportivo

"Alta tensione PSG-Neymar"

I francesi sono stufi dell'atteggiamento del brasiliano e del suo entourage. A Parigi mettono come ultima data l'11 agosto per risolvere il caso e il Barcellona segue attentamente la situazione.

Sport

"Uscita Coutinho"

Il Barcellona ha lavorato alla sua cessione e già dispone le prime opzioni concrete affinché il brasiliano parta già in questa sessione. Priorità alla cessione a titolo definitivo, ma anche l'ipotesi prestito non è da scartare.

Estadio Deportivo

"A rischio Lo Celso"

Mentre molti tifosi del Betis chiedono uno sforzo per poterlo vedere insieme a Fekir, il Tottenham guarda le alternative