Le aperture in Spagna - Real, tutto su Jovic. Barça, Messi nella storia

Queste le aperture della stampa spagnola in edicola oggi, mercoledì 8 gennaio 2020:

MARCA

"Il gol è cosa loro"

Si giocherà questa sera la semifinale di Supercoppa di Spagna fra Valencia e Real Madrid, con le attenzioni tutte concentrate su Maxi Gomez e Luka Jovic gli attaccanti dei due club chiamati a non far pesare le assenze dei vari Rodrigo, Bale e Benzema. "Se vogliamo passare il turno dovremo mettere in campo il miglior Real possibile" ha detto ieri Zidane.

AS

"Lusso asiatico"

Anche qui l'apertura è dedicata alla Supercoppa di Spagna che prenderà il via nelle prossime in Arabia Saudita. "Il Madrid debutta oggi contro il Valencia, campione in carica. Barça e Atletico giocheranno domani nell'altra semifinale".

MUNDO DEPORTIVO

"Nelle sue mani"

Con Ter Stegen infortunato il Barcellona affiderà le chiavi della porta in Supercoppa all'ex Juve e Fiorentina Neto. "Voglio il mio primo titolo" ha detto l'estremo difensore brasiliano, pronto a giocarsi questa grande occasione.

"Real con l'attacco B"

Taglio alto dedicato al Real Madrid impegnato questa sera nella prima semifinale di Supercoppa con le assenze di Bale e Benzema che verrano sostituiti da Rodrigo, Jovic e Vinicius.

SPORT

"Re d'Oriente"

Attenzioni su Leo Messi in vista del via alla Supercoppa di Spagna che si giocherà in questa settimana in Arabia Saudita. "Barcellona in Arabia per il primo titolo della stagione - si legge -. Messi è il calciatore con più titoli, più gol e più partite giocate nella storia della Supercoppa di Spagna".