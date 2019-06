Le aperture in Spagna - "Ribellione, Neymar non vuole tornare a Parigi"

Le aperture in Spagna di oggi, 20 giugno 2019, sono dedicate a Luis Enrique. Ieri l'ex allenatore della Roma e del Barcellona ha abbandonato l'incarico da ct della Spagna. Il Mundo Deportivo e Sport dedicano la loro apertura a Neymar e al possibile ritorno in Spagna del talento brasiliano: "Ribellione, Neymar non vuole tornare a Parigi", è il titolo utilizzato da Sport. Marca, invece, analizza il duello sulla fascia che ci sarà tra Marcelo e Mendy, uno degli ultimi acquisti del Real Madrid.

AS - "Grazie di cuore"

Mundo Deportivo - "Offertona per Neymar"

Marca - "Duelo el la banda"

Sport - "Ribellione, Neymar non vuole tornare a Parigi"