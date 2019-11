Le aperture in Spagna - Rodrygo illumina. Barça a caccia di soluzioni

Queste le prime pagine spagnole di oggi, giovedì 7 novembre 2019:

MARCA

"Rodrygo illumina il Bernabeu"

C'è la foto dell'esultanza del giovane brasiliano assieme a Karim Benzema che campeggia sulla prima pagina del quotidiano madrileno che scrive: "La perla blanca trascina la squadra ad una vittoria travolgente segnando tre gol e fornendo un assist. Bene anche Benzema con due reti e Ramos con una".

"L'Atletico si sveglia tardi"

Taglio basso dedicato all'Atletico Madrid che perde in casa del Bayer Leverkusen per 2-1, con Morata che accorcia le distanze e manca il gol del pareggio all'ultimo minuto.

AS

"Caduto dal cielo"

Anche qui la copertina è tutta per Rodrygo, vero mattatore nel 6-0 del Real Madrid sul Galatasaray. "Rodrygo meraviglia il Bernabeu con tre gol e un assist nella notte in cui Benzema supera Di Stefano".

"Prima sconfitta dell'Atletico"

Box in taglio basso per l'Atletico sconfitto a Leverkusen, prima volta nella Champions League di questa stagione. Decisivo l'autorete di Thomas.

MUNDO DEPORTIVO

"Barça a caccia di soluzioni"

Lo 0-0 con lo Slavia Praga al Camp Nou tiene ancora banco a Barcellona e il quotidiano catalano fa il punto su quelle che potrebbero essere le soluzioni uscire dal momento di difficoltà per la formazione di Ernesto Valverde. "Integrare al meglio Grieznmann e Dembele. Aumentare la velocità di circolazione della palla e migliorare l'aspetto fisico per migliorare nel pressing sugli avversari" sono i tre temi affrontati.

SPORT

"Parola di Ansu"

Prima pagina dedicata alle dichiarazioni arrivate nelle ultime ore di Ansu Fati, talento ancora minorenne del Barcellona. "Sono molto felice al Barcellona e penso di poter rimanere qui tutta la vita. Sono tranquillo - continua il giovane - e voglio fare le cose nel miglior modo possibile".