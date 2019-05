Le aperture in Spagna - Telenovela Grizmann e l'effetto domino

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi giovedì 16 maggio 2019.

As

"Griezmann ha la chiave di Neymar"

L'interesse del PSG per il francese provocherebbe un effetto domino che aiuterebbe il Real Madrid.

Marca

"Bale vuole andarsene dal Bernabéu"

Nonostante il rischio di incontrare un ambiente freddo, a Gareth piacerebbe giocare contro il Betis. Sono due partite che non è convocato ma spera di non chiudere la sua esperienza da fuori.

Mundo Deportivo

"Sono in palio"

Griezmann e De Ligt sono i due giocatori più appetiti del mercato e il Barcellona è in pole position. Tuttavia ancora non c'è alcun accordo e le altre big restano in corsa.

Sport

"Telenovela Griezmann (seconda parte)"

Il Barça è disposto a negoziare il suo acquisto a meno che il francese non entri in un'asta. Il club blaugrana non era stato avvisato dell'annuncio del suo addio all'Atlético. PSG, Bayern e Manchester City spingeranno per l'attaccante.

Super Deporte

"Operazione Pucela"

Massimo rispetto al rivale e quasi mille valencianistas per l'ultima di campionato che vale la Champions contro il Valladolid

Estadio Deportivo

"L'ambizione di Alario"

Il Leverkusen che ha frenato un trasferimento già chiuso a gennaio al Betis, ora apre a negoziare, però l'argentino vorrebbe giocare un club che gli permetta di giocare la Champions.