Le aperture in Spagna - Telenovela Neymar. Ora c'è anche il Real

Di seguito le prime pagine spagnole di oggi mercoledì 10 luglio 2019:

As

"Cielo, limbo, purgatorio"

Zidane inizia il pre-campionato a Montreal con 28 giocatori e l'obiettivo di formare una squadra che cancelli la passata stagione. Il Barça aspetta che la crisi al PSG abbassi il prezzo di Neymar mentre prepara il pagamento della clausola di Griezmann.

Marca

"Decolla il Real Madrid... con eccesso di equipaggio"

I blancos arrivano in Canada per cominciare il pre-campionato: parte l'operazione cessioni. Si punta a recuperare 200 milioni con Mariano, Lucas Vazquez, Bale, Isco, Keylor Navas o James. Per poi andare su Pogba.

Mundo Deportivo

"Caso Neymar: scambio o nulla"

"Tutto procede come prima" ha detto Bartomeu in merito a una operazione molto difficile che il Barcellona può affrontare solo con uno scambio giocatori. Il club blaugrana non fa un passo, il PSG vuole recuperare l'investimento di 222 milioni e al giocatore tocca prendere posizione.

Sport

"Madrid allarma"

Florentino Pérez entra di diritto nella corsa a Neymar dopo aver parlato col PSG e ricevuto conferma sulla cedibilità del brasiliano. Il calciatore dà priorità al Barcellona e spera che i catalani facciano una mossa decisa per farlo tornare al Camp Nou.

Estadio Deportivo

"L'Espanyol, più ricettivo"

So avvicina l'accordo con il Betis per il trasferimento di Borja Iglesias. Spazio anche al mercato che coinvolge anche la Serie A: Erik Pulgar, obiettivo del Siviglia, vale 15 milioni. E anche Ounas è nel mirino di Monchi.

Super Deporte

"Firma"

Il Valencia ha la meglio sul West Ham e trova l'accordo per acquistare Maxi Gomez.