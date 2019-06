Le aperture in Spagna - Torres si ritira, Barça vuole Griezmann+Neymar

© foto di Pietro Lazzerini

Nella giornata di ieri Fernando Torres ha annunciato l'addio al calcio dopo la sua ultima esperienza in Giappone. Si ritira un campione che ha fatto grande la Spagna e Marca, in prima pagina, ha voluto celebrarla, ricordando che "Il tuo gol ci ha cambiato la vita", facendo riferimento alla rete del Nino nella finale dell'Europeo del 2008, vinta dalla Spagna 1-0 con la Germania, che ha aperto il ciclo di vittorie della Roja.

As - Come Marca, anche As dedica il primo piano al basket, ma uno spazio anche all'attaccante ex Atletico Madrid. "Fernando Torres annuncia il suo ritiro", scrive il quotidiano, che poi riporta le sue parole: "Dopo 18 appassionati anni è arrivato il momento di mettere il punto finale".

Sport - Viaggiando fino alla Catalogna, si cambia completamente argomento. Ovviamente si parla di Barcellona sulla prima pagina di Sport e di un mercato dai nomi altisonanti: "Neymar + Griezmann", è il titolo che si legge. Il giornale spiega che i blaugrana stanno già lavorando ad una doppia operazione che si trasformerebbe nella bomba dell'estate.

Mundo Deportivo - Sull'altro quotidiano di Barcellona, Mundo Deportivo, si tratta ancora il tema Neymar, sottolineando però che il suo ritorno non è ben visto da gran parte dei soci del club quotato in borsa. "I soci dicono di no", chiudendo ad un Neymar 2.0.