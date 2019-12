Le aperture in Spagna - Tutti con Messi. Real brasiliano

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi sabato 7 dicembre 2019:

Sport

"Tutti con Messi"

Il Barcellona affronterà questa sera il Mallorca. Il Camp Nou renderà l'ennesimo omaggio a uno straordinario campione. Leo Messi festeggerà davanti al suo pubblico la conquista del sesto Pallone d'Oro della sua incredibile carriera. Ansu Fati e Arthur in panchina per problemi fisici.

Mundo Deportivo

"Notte da leader"

Il Barça si prepara ad affrontare il Mallorca con la speranza di riprendersi il primo posto in classifica. Leo Messi prima della gara mostrerà al suo pubblico il sesto Pallone d'Oro conquistato in carriera.

Marca

"Il momento di Vinicius"

E' l'ora di Vinicius nel Real Madrid. Quest'oggi i Blancos, che scenderanno in campo con la maglia verde, sfideranno l'Espanyol e Zidane si affiderà al giovane brasiliano Vinicius. Il giocatore avrà una nuova opportunità, pronto a rimpiazzare Hazard e Bale, che andranno in panchina. L'Espanyol non segna da 540 minuti al Bernabeu.

As

"Luce verde per Rodrygo"

Gli infortuni in attacco spianano la strada al talentino brasiliano. Il Real Madrid indosserà la maglia verde contro l'Espanyol per aderire alla Cumbre del Clima, la conferenza che si tiene a Madrid per parlare dei cambiamenti climatici.