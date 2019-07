Le aperture in Spagna - U21 campione d'Europa: oro puro, gran futuro

© foto di Dimitri Conti

Le prime pagine dei quotidiani spagnoli sono quasi tutte dedicate al successo della selezione U-21, capace di battere ieri sera i pari età della Germania ed aggiudicarsi l'Europeo di categoria. "Oro puro", titola AS, mentre Marca è più slanciato verso il futuro: "Che grande futuro ci aspetta!". "La quinta!", si legge invece in prima pagina del Mundo Deportivo, mentre Sport è l'unico tra i tanti a dare priorità sul mercato. "Campioni!" si legge in prima pagina, dove però campeggia la faccia di Griezmann: "Dia D", scrive il quotidiano, rifacendosi al D-Day dello sbarco in Normandia cui è paragonato l'arrivo a Barcellona dell'attaccante francese.