Le aperture in Spagna - Ultimatum a Neymar

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi lunedì 12 agosto:

As

"Zidane in un labirinto"

Il Real Madrid perde ai rigori nell'ultima partita del pre-campionato. Il tecnico prova senza successo vari sistemmi di gioco. Marcelo e Casemiro gli autori dei gol.

Marca

"Molti dubbi prima dell'ora della verità"

Il Real Madrid non decolla a soli sei giorni dall'inizio del campionato. Termina il pre-campionato con 18 gol al passivo in sette partite.

Mundo Deportivo

"Tridentazo senza Messi"

Leo non ci sarà per l'esordio in Liga contro l'Athletic però Valverde può contare su Suarez, Dembélé e Griezmann.

Sport

"Ultimatum a Neymar"

Le trattative tra Barcellona e Paris Saint-Germain sono bloccate e il club chiede al giocatore di fare una mossa per poter trovare un accordo. La volontà di Neymar di trasferirsi al Barcellona disattiverebbe l'offerta del Real Madrid e lascerebbe il via libera al suo ritorno al Camp Nou.

Super Deporte

"Il ritorno di Mangala"

Accordo col Valencia praticamente chiuso, manca solo l'ok delle visite mediche.