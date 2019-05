Le aperture in Spagna - Varane e Rakitic giurano amore a Real e Barça

Di seguito le aperture spagnole di oggi mercoledì 22 maggio 2019:

As

"Siamo robot"

Bale si confessa nel film "State of Play": "Ci dicono dove stare, quando, a che ora dobbiamo mangiare, a che ora prendere l'autobus. È come perdere la tua vita. In una squadra di calcio non puoi scegliere il calendario, come nel golf o nel tennis".

Marca

"L'anno prossimo continuo al Real Madrid"

Intervista esclusiva a Raphael Varane: "La settimana del Barça e dell'Ajax è stata la più dura della nostra carriera".

Mundo Deportivo

"Voglio vincere un'altra Champions qui"

Intervista esclusiva a Ivan Rakitic: "Ho un contratto con il Barça e non ho mai pensato di andarmene. Griezmann mi piace e tanto. Vorrei che giocasse nella mia squadra"

Estadio Deportivo

"Di Francesco scala posizioni"

Il tecnico italiano, al quale era stato affidato il suo progetto alla Roma, torna ad essere la candidatura principale di Monchi che approfitta del viaggio in Africa per valutare assieme a Caparros il futuro della panchina.

Sport

"Impulso per De Ligt"

Il Barcellona stringe per il centrale olandese affinché si decida per il progetto sportivo. Il giocatore dell'Ajax chiede un gesto da parte del club azulgrana dopo le offerte milionarie che ha ricevuto.

Super Deporte

"La finale di Guedes"

Solo un mese fa ha lasciato il timbro con due reti a Siviglia e ora avvisa: "Le finali si vincono".