Le aperture in Spagna - Via alla Supercoppa. Griezmann vuole Neymar

Di seguito le aperture della stampa spagnola in edicola oggi, martedì 7 gennaio 2020.

MARCA

"La sfida d'Arabia"

Prende il via questa sera la nuova edizione della Supercoppa di Spagna con quattro partecipanti: Valencia, Real Madrid, Barcellona e Atletico. Per quanto riguarda i Blancos di Zinedine Zidane arrivano le defezioni dell'ultima ora di Bale e Benzema. Il Valencia invece dovrà fare a meno di Rodrigo.

AS

"Senza maghi ad Oriente"

Anche qui si parla della Supercoppa e l'attenzione viene incentrata tutta sul forfait di Gareth Bale e Karim Benzema per la gara contro il Valencia.

"Tripletta di CR7"

Taglio basso dedicato anche alla Serie A ed in particolare a due vecchie conoscenze del campionato spagnolo: "Cristiano Ronaldo segna una tripletta nel giorno del ritorno in Italia di Ibrahimovic"

MUNDO DEPORTIVO

"Griezmann dice sì a Neymar"

Si parla del mercato che attende il Barcellona la prossima estate sulla prima pagina del quotidiano catalano. L'ex Atletico, si legge, "vede di buon occhio il ritorno del brasiliano al Camp Nou. Il francese non è preoccupato dalla rinascita del tridente MSN".

SPORT

"Operazione Supercoppa"

Analisi dell'approccio del Barcellona alla Supercoppa che campeggia sulla prima pagina del quotidiano assieme all'immagine di Ernesto Valverde. "Il tecnico - si legge - prepara alcune novità nella formazione titolare per affrontare due partite in soli tre giorni". Possibilità che trovi spazio anche Riqui Puig canterano dei catalani classe 1999.