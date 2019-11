© foto di Pietro Lazzerini

Queste le principali aperture dei quotidiani sportivi spagnoli di oggi, giovedì 14 novembre 2019:

AS

"Villa appende il fucile"

Il Pichichi della Nazionale spagnola ha annunciato che si ritirerà alla fine della stagione: "Volevo lasciare il calcio prima che il calcio lasciasse me".

Marca

"Si ferma il nostro uomo gol".

Il Guaje appenderà le scarpette al termine della stagione, è stato il miglior marcatore della storia della Nazionale spagnola con 59 reti in 98 partite. Campione d'Europa e del Mondo, ha segnato in tutti e cinque i continenti.

Mundo Deportivo

"Gol solidali"

Il Barcellona vince una partita amichevole contro il Cartagena per 2-0: applausi a Piqué e alla generosità blaugrana.

Sport

"Caso Umtiti"

Al Barcellona sono molto preoccupati per le condizioni fisiche del difensore francese che non gli permettono di giocare due partite di fila. Il giocatore mostra segnali di miglioramento ma il club potrebbe decidere di muoversi sul mercato per acquistare un'alternativa.