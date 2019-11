Le aperture in Spagna - Zizou ha il suo Real. Iniesta farà l'allenatore

© foto di Simone Bernabei

Queste le aperture dei principali quotidiani spagnoli di oggi, venerdì 1 novembre 2019:

- AS

"Zidane ha la sua squadra". Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Valverde, Casemiro, Kroos; Rodrygo, Benzema, Hazard. Questo l'undici che per Zinedine Zidane merita di essere considerato titolare del Real Madrid. Una ricerca lunga 13 partite ma che alla fine ha portato a questa intelaiatura di basae: scontata l'assenza di Bale, mentre ciò che fa riflettere è l'assenza di Luka Modric.

- MARCA

"Mi sta venendo voglia di diventare allenatore", si legge sopra una foto di Andres Iniesta. Il quotidiano propone una doppia intervista in prima pagina, con l'Illusionista affiancato ad un'altra leggenda dello sport come Pau Gasol, centro della NBA oggi ai Portland Trail Blazers. Per entrambi la carriera è oramai agli sgoccioli, ma certamente avranno ancora molto da dire per lo sport. E Iniesta, nello specifico, sta maturando l'idea di diventare allenatore.

- SPORT

"Crack Pedri". Il quotidiano ha intervistato in Brasile, durante il Mondiale Under 17, la futura stella del Barcellona e grande sorpresa del torneo con la Spagna. All'interno l'intervista al talentino iberico.