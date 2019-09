Le aperture inglesi - Attacco stellare nel 5-3 al Kosovo. Meno la difesa

© foto di Dimitri Conti

Un'Inghilterra allegra strappa il pass verso Euro 2020, battendo 5-3 il Kosovo in una partita divertente, e ricca sia di gol che di errori. Questo il principale tema a tener banco nelle prime pagine Oltremanica.

Express

"Non così facile, dopotutto"

Riprendendo le parole del ct Southgate alla vigilia ("queste qualificazioni sono troppo facili"), il quotidiano racconta il 5-3 al Kosovo come frutto di un'Inghilterra brillante davanti e fragile dietro.

Guardian

"Non è stato facile"

Anche qui si torna sulla questione delle difficoltà difensive. La doppietta di Sancho accende l'Inghilterra anche tra le mille difficoltà viste ieri sera.

Mirror

"Disgustoso farlo"

Un gioco di parole così traducibile quello scelto in prima pagina: "Queasy does it". L'Inghilterra è letale davanti ma confusionaria dietro, anche contro la 120^ nel ranking.

Star

"Kosmic!"

La selezione dei Three Lions marcia sul Kosovo all'interno di una partita realmente pazza, con otto gol segnati in totale.

Sun

"It's Jadon Nancho"

Gioco di parole poco traducibile dall'inglese: Sancho fa doppietta e la dedica alla nonna. Ma gli errori in difesa devono preoccupare il ct Southgate.

Telegraph

"Attacco: classe mondiale; difesa: seconda classe"

Anche qui si torna sulla dicotomia emersa dopo la partita di ieri sera: se l'attacco è apparso stellare, la difesa ha traballato e non poco.