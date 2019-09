Le aperture inglesi - Carabao patetica. Real su Eriksen e Pochettino

© foto di Pietro Lazzerini

Queste le principali aperture dei tabloid inglesi di oggi, giovedì 26 settembre 2019:

Daily Mail

"Ole è molto fortunato"

Il Manchester United ha avuto bisogno dei calci di rigore per battere il Rochdale in Carabao Cup, squadra che milita in League One ovvero la Serie C inglese. I Red Devils hanno rischiato di essere eliminati in malo modo come accaduto negli scorsi giorni al Tottenham.

Metro

"La grande paura di Ole"

I ragazzini terribili del Rochdale costringono il Man United a vincere ai calci di rigore dopo l'1-1 dei tempi recolamentari in Carabao Cup.

Sun

"Patetico"

Lo United ha bisogno dei calci di rigore per battere il Rochdale in Carabao Cup, mentre il West Ham si fa eliminare malamente dall'Oxford United con un 4-0 pesantissimo viste anche le categorie di differenza tra i due club.

Mirror

"Il Real vuole Eriksen e poi Pochettino"

Il Tottenham potrebbe decidere di cedere il danese a gennaio per non perderlo a parametro zero nel prossimo mese di gennaio e il Real Madrid è fortemente interessato. I Blancos seguono anche il tecnico degli Spurs, frustrato per il mercato e per i risultati che stentano ad arrivsre.