Le aperture inglesi - Firmino risolve i problemi. Il City perde Arteta

Queste le principali aperture dei tabloid inglesi di oggi, giovedì 19 dicembre 2019:

Daily Star

"Pool party" - Il Liverpool batte i messicani del Monterrey nella semifinale del Mondiale per Club per 2-1 e si regala la finalissima contro i brasiliani del Flamengo nonostante abbia rischiato di arrivare ai supplementari visto che il gol vittoria di Firmino è arrivato dopo il 90'.

Daily Express

"Gold firm" - Firmino entra contro il Monterrey nella semifinale del Mondiale per Club e segna il gol vittoria dopo il 90' che permette ai Reds di Klopp di accedere alla finale contro il Flamengo.

Metro

"Il City vince, ma perde Arteta" - La squadra di Guardiola batte 3-1 l'Oxford in Carabao Cup ma a breve perderà uno dei migliori rappresentanti dello staff tecnico, ovvero Arteta. L'ex giocatore basco, dopo aver affiancato Pep, è pronto per sedere sulla panchina dell'Arsenal come manager dei Gunners.

Times

"Firmino in soccorso" - Il brasiliano entra e risolve le grane del Liverpool contro il Monterrey nel Mondiale per Club segnando il 2-1: la finale sarà contro il Flamengo.