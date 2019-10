Le aperture inglesi - "Kick them out". Il calcio è a un crocevia

© foto di Marco Conterio

Calcio e razzismo sulla prima di tutti i quotidiani inglesi. Il caso Bulgaria fa discutere, con la stampa britannica che manda messaggi forti alla UEFA per trovare una soluzione quanto prima.

Sun E' la prima pagina più significativa, il "calcio a un crocevia" con la bandiera inglese sfruttata per disegnare il messaggio. Tra le parole di Gareth Southgate, l'attacco di Raheem Sterling al ct della Bulgaria, "dobbiamo avere zero tolleranza per i razzisti", scrive il tabloid.

Telegraph Il messaggio è in taglio alto. "Kick them out". La richiesta alla UEFA è quella di cacciare la Bulgaria dopo gli episodi di razzismo come segnale importante per il calcio europeo.

Express Rifacendosi al film di Robert Redford, l'Express parla di "Leoni domati da asini", piuttosto che da agnelli. Però la UEFA non condanna i gesti razzisti dei tifosi bulgari e la questione è sempre di grande attualità in Inghilterra.

Mirror "Colpiteli forte" Il manager dell'Inghilterra, Gareth Southgage, vuole che la UEFA dia un significato ai propri messaggi colpendo la Bulgaria dopo gli atti razzisti degli scorsi giorni.