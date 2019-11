Le aperture inglesi - La condizione di Mou per firmare col Tottenham

© foto di Pietro Lazzerini

Queste le principali aperture dei tabloid inglesi di oggi, giovedì 21 novembre 2019:

Independent

"The Spurs One" - Mourinho torna nel football inglese dalla porta principale sostituendo Pochettino sulla panchina del Tottenham, vice campione in carica della Champions League.

Telegraph

"Mourinho: Kane deve restare" - Questo è il messaggio inviato immediatamente dal nuovo allenatore del Tottenham al proprio presidente una volta firmato il contratto: per vincere qualche trofeo, cosa che non è riuscita a Pochettino in cinque anni e mezzo, non si può fare a meno della stella dell'attacco degli Spurs.

Star

"José in a Harry" - Gioco di parole che svela un retroscena sulla firma di Mourinho con il Tottenham: il portoghese ha detto al presidente Levy che avrebbe firmato solo nel caso in cui gli fosse stata data la certezza della permanenza di Kane.

Express

"No Harry, no José" - La permanenza di Kane anche nel corso dei prossimi mesi è stata decisiva per la firma di Mourinho con il Tottenham. Lo Special One ha posto questa condizione per tornare ad allenare in Premier League.