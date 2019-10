Le aperture inglesi - "Parti time United". E Pépé salva i Gunners

© foto di Marco Conterio

C'è l'Europa in prima sui tabloid inglesi e sui quotidiani oggi in edicola. Nelle backpage, ovviamente, la fa da padrone la semifinale del Mondiale di Rugby e il futuro del ct Eddie Jones ma c'è ampio spazio anche per il Manchester United e non solo.

Mail "Martial is back with a bang". Torna e segna il gol decisivo, contro il Partizan Belgrado, il francese di casa United.

Star Il gioco di parole tra Partizan e Parti, festa, è riferito al gol e al ritorno di Martial e c'è spazio anche per il colpo da hit man di Nicolas Pépé, decisivo nel 3-2 dell'Arsenal contro il Guimaraes.

Express Apertura per il rugby, l'Arsenal è in taglio alto con la doppietta di Pepe che salva la serata ai Gunners.

Sun "Won for the road". Per Solskjaer, la vittoria di ieri è il viatico per ripartire e il momento difficile del suo United è finito.

Mirror "Parti time". Anche qui, tempo di festeggiare per lo United con Solskjaer che elogia i suoi ragazzi coraggiosi.