Le aperture inglesi - Pogba incontra Zidane. Solskjaer confermato

© foto di Pietro Lazzerini

Queste le principali aperture dei tabloid inglesi di oggi, venerdì 18 ottobre 2019:

Daily Express

"Guarda chi incontra Pogba fuori dalla piscina..." - Il centrocampista del Manchester United, nel corso della sosta per le Nazionali, ha "sfruttato" l'infortunio per recarsi in vacanza a Dubai, dove per caso (o forse no), ha incontrato il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane che vorrebbe portarlo in Spagna nel corso delle prossime settimane e che lo aveva già cercato in estate.

Indipendent

"Woodward ha detto al Manchester United che Solskjaer resta" - Il vice presidente dei Red Devils ha sciolto le riserve intorno al possibile esonero dell'allenatore, mostrandogli piena fiducia nonostante il pessimo avvio in questo inizio di stagione.

Daily Mirror

"Wish you were here" - Il tabloid inglese utilizza uno dei versi più famose dei Pink Floyd per sottolineare l'incontro a Dubai tra Pogba e Zidane. Il tecnico del Real Madrid corteggia da tempo il centrocampista del Manchester United e questo incontro in vacanza non fa altro che alimentare le voci su un possibile addio del francese dai Red Devils.

Sun

"La trinità di Ole" - Il tabloid spiega in prima pagina i tre motivi per cui il vice presidente Woodward ha deciso di sostenere il tecnico del Manchester United: ha portato disciplina negli spogliatoi e in campo; rispetta la storia del club; utilizza anche i ragazzi delle giovanili dei Red Devils.