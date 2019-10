Le aperture inglesi - Polemica FA-Bulgaria. United a caccia di sponsor

© foto di Simone Bernabei

Queste le aperture inglesi di venerdì 11 ottobre:

- Daily Mirror

"Backlash". Mentre l'Inghilterra aspetta la sfida contro la Repubblica Ceca di questa sera, infuria la polemica fra la FA e la federazione bulgara che nella giornata di ieri ha accusato i Tre Leoni di utilizzare 'stereotipi razzisti'. Il riferimento è alla sfida si settembre fra le due Nazionali, quando Sterling (e altri giocatori) furono insultati dalle tribune.

- Daily Mail

"shut up, England". Anche in questo caso si fa riferimento ai fatti avvenuti durante Inghilterra-Bulgaria, mentre stasera la squadra sarà in campo contro la Repubblica Ceca.

- The Times

"United fear losing £450m shirt sponsor". I Red Devils si stanno già muovendo per trovare una soluzione alternativa nel caso in cui Chevrolet non dovesse rinnovare l'accordo di sponsorizzazione multimilionario attualmente in scadenza nel 2021.