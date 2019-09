Le aperture inglesi - "Six, drugs, rock & roll": è la Champions dei Reds

Aperture dedicate in parte anche alla Champions League per le backpage dei quotidiani inglesi oggi in edicola. C'è spazio per il folle testa a testa tra El Ghazi e Mings, compagni di squadra, ieri in Aston Villa-West Ham United, per il Mondiale di Rugby alle porte ma ovviamente anche per il ritorno della Champions.

Mirror L'apertura è dedicata a Klopp e alla sua risposta caustica sul futuro, a chi lo accusava di voler andare via dall'Inghilterra per il clima. "I'm not being frozen out". Ride, il tedesco, in risposta a chi dice che non stia rinnovando perché non ami il freddo, la pioggia e il buio d'Inghilterra.

Sun "Six, drugs & rock & roll". Il titolo del giorno è del Sun, che riparte dalle sei Champions del Liverpool per celebrare il ritorno della competizione e dei Reds "addicted to winning", come ha detto ieri Klopp.

Times Box in spalla destra nella backpage del Times dedicata ai tifosi del Liverpool avvisati di "tenere un profilo basso a Napoli in vista della trasferta".

Guardian L'apertura è dedicata alla lite in famiglia tra El Ghazi e Mings che si son tirati una testata durante la gara contro il West Ham. La Champions è in un box in taglio alto col Liverpool "che deve dare nuove dimostrazioni in Europa".

Mail "Let's make it Seven Euro titles". La voglia di Klopp riparte da qui: dall'intenzione di provare il back to back in Champions League.