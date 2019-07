Le aperture inglesi - Tiene banco la spy story femminile con gli USA

© foto di Dimitri Conti

All'interno delle prime pagine dei principali quotidiani inglesi trova ampio risalto, oltre alle vicende del cricket, la spy story riferita al Mondiale femminile, e alla selezione inglese che sarebbe stata spiata da membri dello staff degli USA, avvistati vagare nella hall dell'albergo in cui risiedono le calciatrici dell'Inghilterra, contro cui giocheranno domani sera a Lione in semifinale. Il ct delle inglesi, Phil Neville, ha comunque voluto provare a minimizzare: "Noi non l'avremmo fatto", in sostanza le sue dichiarazioni. Ecco di seguito i richiami in prima pagina sul tema da parte del Mirror, del Times, di Star Sport e del Sun.