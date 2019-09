Passato brevemente dalla Roma, il difensore spagnolo Ivan Marcano è protagonista in Portogallo. Ecco le prime pagine dei quotiani sportivi lusitani di oggi.

A Bola

"Frustaçao" in taglio alto. "Salvaçao" in taglio basso. Non serve traduzione: la frustrazione è quella dello Sporting. Una squadra "senza idee" che pareggia in casa del Boavista e finisce a quattro punti dai rivali. La salvezza è quella del Porto, che nel finale batte 3-2 il Portimonense con un gol dell'ex romanista Marcano, a segno all'ottavo minuto di recupero.

O Jogo

"Lezione quasi fatale". Quella, appunto, che il Portimonense impartisce al Porto. Salvatosi, grazie a Marcano, "dal pareggio all'ultimo secondo". E Conceiçao ammette: "Sono stato io a complicarmi la partita".