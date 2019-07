Le aperture spagnole - Allarme rosso al Real, James-Atletico si complica

Di seguito le prime pagine dei quotidiani spagnoli di oggi domenica 28 luglio 2019:

AS:

"Allarme rosso", scrive il quotidiano di Madrid con una foto di Courtois. "La figuraccia contro l'Atletico Madrid rende urgente l'arrivo di Pogba. Non si scartano possibili acquisti non previsti. La cessione di James all'Atletico si complica. Si discute sugli acquisti e gli infortunati sono già quattro".

MARCA

"L'ottava", titola invece il quotidiano che dà ampio risalto alla vittoria dell'Europeo U19 da parte della Spagna che ha battuto 2-0 in finale in Portogallo.

MUNDO DEPORTIVO

"Sette", solo un numero e tre foto per la prima pagina del quotidiano catalano che con il numero sette sbeffeggia il Real Madrid battuto 7-3 dall'Atletico, esalta Ferran Torres, protagonista del successo della Spagna nell'Europeo U19 e il successo del Barcellona in amichevole.

SPORT

"Collegati e umiliati", titolo riferito con la prima parte alla prova del Barcellona che dà segnali importanti in amichevoli con i nuovi arrivati protagonisti e con la seconda parte al Real Madrid, battuto 7-3 dall'Atletico.