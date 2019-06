Le aperture spagnole - Barça, accelerata per Neymar. Pogba verso la Juve

Di seguito le prime pagine dei quotidiani spagnoli di oggi domenica 30 giugno 2019:

MARCA

Spazio alla finale dell'Europeo U21 tra Spagna e Germania: "Sa di rivincita", scrive Marca che poi aggiunge: "La Rojita, trascinata da Ceballos, vuole dimostrare di essere la migliore nazionale del campionato. L'U21 cerca il suo quinto europeo contro la Germania che l'ha eliminato due anni fa".

AS

Anche su AS si parla di Spagna U21 e della finale dell'Europa: "Euroillusion", titola il quotidiano di Madrid. "L'U21 cerca il suo quinto titolo europeo". In fondo invece spazio al mercato: "Pogba si avvicina alla Juve e si allontana dal Real Madrid". Questione Neymar: "Il PSG accetterà giocatori come moneta di scambio".

MUNDO DEPORTIVO

Si parla di Neymar invece sul Mundo Deportivo che dedica tutta la prima pagina al possibile ritorno del brasiliano al Barcellona e svela un incredibile retroscena: "Quando ha deciso di andare al PSG ha avuto inizio il suo declino e crede che il Barça sia il luogo idoneo per tornare ad essere un crack mondiale. "Te ne pentirai", gli disse il padre. Dopo i primi sei mesi al PSG già si è reso conto del suo terribile errore".

SPORT

Anche su Sport si parla del brasiliano: "Accelerata per Neymar. Barcellona e PSG sempre più vicini a trovare un accordo per il ritorno del brasiliano", titola il quotidiano catalano.