Le aperture spagnole - Stretta Barça su Ney, il Real Madrid ancora ko

Spazio a calcio giocato e mercato sulle pagine dei quotidiani sportivi spagnoli pubblicati oggi, che si dividono principalmente - anche se non esclusivamente - tra due macro-temi: l'ennesimo ko del Real Madrid in amichevole, e il caso legato a Neymar. Ecco quanto si trova.

AS

"Keylor e niente più", è l'emblematico titolo scelto da AS nella sua edizione odierna, che spiega come la prova del portiere sia l'unica nota positiva. "Il Madrid prosegue senza gioco e senza gol. Marcelo regala la vittoria al Tottenham", la descrizione nella prima pagina in cui si leggono anche le dichiarazioni di Zidane: "Ho uno squadrone, ci manca solo di vincere".

Marca

"O Espabila...", si legge nella grande notizia centrale in cui si vedono Hazard e Benzema con le mani sui fianchi. "A 18 giorni dall'inizio della Liga, il Madrid è teso". Non solo Real, però. Spazio anche per Neymar, ed intervista a Oblak. Il portiere dell'Atletico: "La clausola è solo un numero, non conta che sia da 200 milioni. Sono sicuro che vinceremo la Champions".

Mundo Deportivo

"Vertice per Neymar a Liverpool", scrive il quotidiano catalano, che spiega come Bartomeu e Al-Khelaifi, presidenti di Barca e PSG, si incontreranno il prossimo 16 agosto in Inghilterra a una riunione dell'ECA. Ma spazio anche per l'affare Junior Firpo ("Il Barca offre 18+5, il Betis chiede 20+7") e alla sconfitta del Real Madrid. "Altro ko Blanco", si legge a corredo di un Hazard deluso.

Sport

"Assalto finale del Barca per Neymar", è l'esplicativo titolo scelto ad aprire la prima pagina. "I blaugrana presenteranno un'offerta ufficiale, il PSG prova l'estrema mossa e manda Leonardo in Cina per convincerlo", si legge poi. Una riga anche per la situazione del Real Madrid: "Torna a perdere in pre-campionato".