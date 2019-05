Le aperture spagnole: tifosi col Barça. Crisi Real, "un imbarazzo in più"

Il pubblico del Barcellona, nonostante l'eliminazione shock contro il Liverpool, si è schierato. Fischi, invece, per il Madrid dopo l'ennesima delusione stagionale e gioia in casa Valencia. Sono queste le tre aperture principali dei giornali spagnoli oggi in edicola.

Mundo Deportivo

"Con El Barça!". Il Camp Nou, con 57mila spettatori, ha ricevuto la squadra con applausi. Ovazioni per Messi, Ter Stegen e Vidal.

Sport

"Dan la cara". Ci hanno messo la faccia: il quotidiano catalano racconta della vittoria per 2-0 del Barça contro il Getafe: una vittoria meritata, nessun fischio per Valverde ma solo per Coutinho.

Marca

"Sonrojo". Che significa 'arrossiti', che richiama sia il colore della maglia del Real Madrid che ha perso 3-1 all'Anoeta contro la Real Sociedad, sia l'imbarazzo per la diciassettesima sconfitta stagionale.

AS

"Un dia menos, un sonrojo mas". Un giorno in meno alla fine, dell'agonia stagionale, e un imbarazzo in più per il Real Madrid.

Superdeporte

"Genial!" Il giornale di Valencia celebra la giornata perfetta, diretto verso la prossima Champions League. Bene per tutte le squadre della regione: salvi Levante e Villarreal, quarto il Valencia.