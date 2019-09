© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente della Federcalcio Francese Noel Le Graet ha preso la parola dopo le tante sospensioni di gare dei vari campionati francesi (compresa la Ligue 1) a causa dei cori omofobi che piovono sempre più frequentemente dagli spalti. “Si sospendono troppe gare e magari questo fa piacere a qualche ministro, ma a me dà solo molto fastidio perché il calcio non può essere ostaggio di questi cori offensivi e volgari. - spiega Le Graet a Ouest-France - Alcuni incontri sono stati sospesi e non lo meritavano. In Federazione daremo nuove istruzioni agli arbitri. Si interverrà in presenza di una manifestazione omofoba costante, con tutto lo stadio coinvolto. Ma quando, su 30.000 persone, ci sono 2.000 imbecilli, non voglio che gli altri 28.000 vengano puniti”.