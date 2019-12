Le pagelle degli Spurs - Decisivi i singoli, Kane ed Eriksen. Disastro Foyth

Risultato finale: Norwich-Tottenham 2-2

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gazzaniga 6 - Subisce due reti, di cui un'autorete e non ha grandi responsabilità. Buona una sua parata su Stiepermann, per il resto non ha grandi occasioni per rendersi protagonista.

Foyth 4,5 - Ha una grande possibilità di mettersi in mostra agli occhi di Mourinho ma fallisce clamorosamente. Perde il duello con Hernandez oltre alla sfera regalata ingenuamente al Norwich per il vantaggio della prima frazione. (Dal 46' Lucas Moura 6 - Prova a rendere più imprevedibile la manovra degli Spurs).

Alderweireld 5,5 - Non è una partita fortunata per tutto il reparto arretrato degli Spurs, commette qualche errore non da lui sicuramente. Meglio nella ripresa ma entra a suo malgrado nell'azione dell'autorete di Aurier.

Vertonghen 5 - Lascia la corsia mancina per accentrarsi da terzo, un fallimento. Non trova mai la posizione giusta, si intende male con Alderweireld e viene graziato dal VAR sul gol annullato a Pukki. (Dal 46' Sanchez 6 - Lasciato a riposo dopo il Boxing Day, nella ripresa si soffre meno grazie al colombiano).

Aurier 5 - L'autorete è soltanto sfortuna ma la prestazione negativa resta, avanza il suo raggio d'azione per volere del tecnico ma non imbecca un traversone nonostante lo spazio a disposizione.

Ndombelé 6,5 - Una delle poche note liete di questa sfida per il Tottenham, il suo recupero è importante per tutto il corso del campionato. Ingaggia dei buoni duelli con Vrancic, delizia il pubblico anche con diversi tocchi di fino.

Eriksen 7 - Vietato concedere calci di punizione al limite con il danese in campo, si incarica della battuta e come sempre la mette in rete. Una giocata da campione per confermare la sua importanza per gli Spurs.

Sessegnon 5 - Fallisce l'ennesima occasione di mettersi in mostra, cambia due ruoli nel corso della sfida senza però riuscire ad incidere. Un destro nel primo tempo in area di rigore, per il resto non entra praticamente mai in partita.

Dele Alli 5 - Se nelle altre partite è stato l'uomo in più del Tottenham, oggi stecca. A tratti irritante, troppo leggero sui suggerimenti dei compagni come dimostrato nella grande occasione fallita nel primo tempo.

Lo Celso 5,5 - Viene schierato da trequartista e si accende soltanto a tratti, dà un antipasto della sua tecnica con un pallone magico per Dele Alli con tanto di gol annullato dal direttore di gara. Peccato non sia continuo per tutto il corso della sfida. (Dal 75' Lamela sv).

Kane 6,5 - Si impegna come sempre e viene premiato nel finale di gara. Si conquista il calcio di rigore e consegna il pareggio agli Spurs, un esempio per i compagni per spirito e caparbietà.