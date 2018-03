Le pagelle del B. Dortmund - Batshuayi devastante, Piszczek luci e ombre

Risultato finale Borussia Dortmund-Eintracht Francoforte 3-2

Bürki 6 - Non particolarmente impegnato per tutto il primo tempo, risponde presente con una parata fondamentale sul colpo di tacco di Boateng. Garantisce tranquillità a tutto il reparto arretrato, non ha responsabilità sul gol subìto.

Piszczek 6 - Abbina alla perfezione le due fasi. Attento a difendere, salva in calcio d'angolo una chanche pericolosa. Peccato che in pieno recupero si perda Blum libero di firmare il pareggio, un errore fatale. Si riscatta offrendo il cross puntuale per la doppietta di Batshuayi.

Akanji 5.5 - Si francobolla a Rebic e non gli lascia possibilità di movimento. Limita al massimo le offensive avversarie, con i giusti tempi per andare in chiusura. Sbaglia nel momento decisivo, quando perde la marcatura su Jovic a siglare il pareggio.

Toprak 6 - Si limita all'ordinaria amministrazione, non ciccando un anticipo in tutta la partita. Chiude le porte ad Haller, gli risulta più difficile fronteggiare il subentrante Jovic.

Schmelzer 6.5 - Parte in sordina nella prima frazione di gioco ma poi esce alla distanza. Partecipa attivamente alla manovra, con ottima spinta sulla corsia mancina fino a mettere in mezzo svariati palloni per i compagni. Decisivo ad anticipare su Da Costa nei minuti finali.

Castro 6 - Si piazza davanti la difesa con due precisi compiti: fa da spalla a Dahoud, alleggerendo il gioco e consentendogli di dirigere la manovra, e morde la caviglie agli avversari, andando in pressione sul portatore di palla. Svolge entrambi con buoni risultati.

Dahoud 6.5 - Stoger gli dà fiducia, lo ripaga alla grande. Recupera un'infinità di palloni, ferma sul nascere la manovra avversaria e dà il via a tutte le offensive del Dortmund. Dai suoi piedi, infatti, nasce l'azione che porta al vantaggio. (Dal 46' Weigl 6 - Sostituisce il compagno già ammonito e prende in mano le redini della manovra in cabina di regia. Ci riesce come sa fare lui).

Pulisic 7 - La corsia destra è la sua prateria personale, ara la fascia e con qualità si rende sempre pericoloso. Dal fondo partono numerosi cross, perfetto quello che confeziona per l'1-0 del Borussia. Ne ha per 90 minuti, infatti non disdegna un altro cioccolatino, stavolta per il primo gol di Batshuayi).

Reus 7 - Vive un momento di grazia e si nota, ha idee e la giusta forma per metterle in pratica. Soltanto l'autogol di Russ gli nega il quarto gol consecutivo in altrettante gare. Fresco di rinnovo, è il leader di questa squadra, offre un'infinità di spunti e si rende sempre pericoloso. (Dall'87' Sokratis s.v.).

Schurrle 6 - Svaria su tutto il fronte d'attacco, alternandosi con i compagni e cercando sempre lo spazio giusto. Sfiora il gol di testa nel primo tempo e comincia ad acquisire i movimenti da punta centrale.

Philipp 6 - Torna titolare per la prima volta dal 17 novembre dopo il lungo infortunio al ginocchio, sta ritrovando la miglior condizione fisica. Bravo a proteggere palla e a dar peso all'attacco, pur non trovando lo spunto. (Dal 62' Batshuayi 7.5 - Torna a buttarla dentro, nel momento più difficile. Dopo 5 gare di astinenza, sigla il gol del 2-1 ma non gli basta. Vuole la vittoria, se la prende in pieno recupero con una doppietta).