Le pagelle del Barça - Spiderman Ter Stegen. Griezmann opaco

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Risultato finale: Slavia Praga-Barcellona 1-2.

ter Stegen 7 - È il migliore dei suoi con almeno tre parate decisive e fenomenali. Soprattutto nei momenti di più grossa difficoltà permette al Barcellona di tenere il vantaggio e portare a casa il risultato.

Jordi Alba 6 - In difesa fa un po' acqua ma in spinta fornisce un paio di cross pericolosi. Non fosse stato per un errore di Messi sotto porta avrebbe anche servito un assist.

Pique 5,5 - Soffre un po' le sortite offensive di Masopust e in impostazione non è sempre perfetto.

Lenglet 6 - A differenza del compagno di reparto sbaglia pochissimo, praticamente niente.

Semedo 6 - Prestazione sufficiente del terzino blaugrana che si fa vedere spesso anche in attacco.

Busquets 6 - Partita come sempre ordinata del centrocampista blaugrana, senza particolari squilli. (dal 78' Vidal - s.v.)

Arthur 6 - Protagonista con l'assist a Messi per il gol e per un pallone sanguinoso che Olayinka non è riuscito a sfruttare. La sua presenza comunque è costante. (dall'84' Rakitic - s.v.).

De Jong - L'olandese non si fa notare per la sua solita qualità ma sbaglia poco e nel finale è bravo a gestire palla per far passare i minuti.

Griezmann 5,5 - Partita incolore del Petit Diable che viene oscurato dalla difesa avversaria. Da lui ci si aspetta decisamente di più. (dal 68' Dembele 6 - Entra e fornisce qualche strappo degno di nota, servendo anche un potenziale assist non sfruttato da Suarez).

Suarez 6 - Propizia il secondo gol con una conclusione da rapace deviata da Olayinka in rete. Non riesce a sbloccarsi definitivamente in trasferta in Champions (dove non segna da 4 anni) ma svolge il suo compito.

Messi 6,5 - Dici Champions League e la Pulce si accende: pronti via dopo 3 minuti ha già segnato. L'argentino è sempre pericoloso anche se nel finale si mangia un gol che avrebbe potuto chiudere prima la questione Slavia Praga. Mezzo punto in meno sul voto per un errore non da lui.